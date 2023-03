Hoidu mürgistusest: ettevaatust rabarberi ja karulauguga!

Rabarber on üks armastatumaid kevadisi aiasaadusi, mida võib kohata erinevates maitsvates toitudes, magusatest kookidest kisselli ja limonaadini välja. Et rabarber võib kasvada suureks ja uhkeks, pakkudes oma lopsakate lehtedega võimast vaatemängu, on kerge tekkima arusaam, et maitsmiseks kõlbab kogu rabarber. Paraku see nii ei ole. Oluline on meeles pidada, et rabarberist sobib söömiseks vaid värske vars. Rabarberi värsked lehed ja vanad varred söömiseks ei sobi.