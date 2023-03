„Olin diagnoosi kuuldes hirmust kange. Ei teadnud, et kellelgi peres ega tuttavate seas oleks selline haigus olnud“

Vereproovi tulemustest nähtus kõrvalekalle maksanäitajates ja veidi hiljem selgus, et tegemist on C-hepatiidiga. „Olin end pigem seostanud hooajalise külmetuse ja põiepõletiku kui hepatiidiga, seega olin diagnoosi kuuldes tõtt-öelda hirmust kange,“ meenutab Margit. „Ei teadnud, et kellelgi tuttavatest – veel vähem peres – oleks selline haigus olnud.“