Kambodžas kahe ilma vahel

Olime oma reisi novembrisse ajastamisega mitte ainult täppi, vaid otse selle südamesse pannud. Mitte seepärast, et taevakraanid on siis sulgumas ja kalendris ootab järge kuiv hooaeg – seda on ka enne ette tulnud. Kambodža oli aga just viimasedki reisipiirangud allavoolu saatnud, ent turiste liikus veel hõredalt. Suur naaber Hiina istus vabatahtlikult luku taga ja ühe maailma ägedama vaatamisväärsuse Angkori piletid olid aasta lõpuni ahvatlevalt soodsad. Läksin sellele mõeldes koguni nii ahneks, et jalutasin vaimusilmas läbi inimtühjade Angkori templite.