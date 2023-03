KUULA | Seksuaaltervise ABC podcast: seksuaalharidus on elukestev haridus elust

„Kõik see, kuidas me siia maailma saabume, kuidas meie seksuaalsus areneb, kuhu me oleme sellega tänaseks välja jõudnud, kui palju me rohkem teame, aga kus on ka komistuskivid? Minu arvates on natuke vähe, kui me seda laste ja noortega kord aastas räägime,“ alustas Diana Leht seksuaalharidusest kõneledes.