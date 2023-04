Geenide süüd saab kergendada

Uue arenguna on maailmas juba käivitatud projekte, millega tuvastada inimesed, kel on geneetiliselt suurem risk sõltuvuste küüsi langeda. Ikka selleks, et neile vastavaid ennetusprogramme pakkuda, räägib oma doktoritöös alkoholismi ja geenide seost uurinud Tartu ülikooli genoomika instituudi teadur.