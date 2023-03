„Mulle olid tähtsaimad töö ja raha, aga õnnelik olemise asemel olin väsinud ja suur.“ Kunagi 127 kilo kaalunud mehe uskumatu muutumise lugu

„Südamearst ennustas, et pean surmani vererõhutablette võtma,“ meenutab Markus Seppius aega, kui kandis veel XXL-riideid ja nime Margus. Tänu elus tehtud kannapöördele on ta nüüd 40 kilo kergem ja tal on oskused, mis aitavad teda rajal hoida.