Kallis, me peame rääkima! Kuidas suureks paisunud kaasaga kaalualandamisest rääkida nii, et ta ei solvuks

Jaan teadis juba siis, et tal on oht paksuks minna. Korra oli ta juba ülekaaluga rinda pistnud – heitnud seljast 20 liigset kilo ja koos nendega justkui kümmekond aastatki. Kui tuttavaks saadi, lubas Jaan, et ei muutu enam kunagi selliseks, nagu veel paar aastat enne oli – 120 kilo kaaluv haige, ähkiv ja higistav mees.

„Paraku on just nii aga läinud,“ tunnistab Eva. „Ligi kümne aasta jooksul on mu kaasa julgelt 15 kilo juurde võtnud. Muidugi see häirib mind, aga mitte niivõrd tema välimuse tõttu, kuivõrd tervisemurede pärast. Mind painab mure, et mu kallis mees sureb enneaegu, sest ei suuda kilosid kaotada. See mõte on täiesti talumatu. Tunnen end abituna, sest tegelikult ei saagi ju midagi teha – ta peab end ise kätte võtma.“