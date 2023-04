TERVISEUUDISED | Mälu paremaks lihtsa unenipiga

Suurbritannia, Itaalia ja USA uurimisrühm korraldas kaks eksperimenti. Nad palusid 89 osalejal kanda nädal aega magades silmamaski, kust valgus läbi ei pääsenud, siis magada nädal ilma maskita ja seejärel kanda nädal aega magades aukudega maski, et välistada maski kandmise ebamugavusest tingitud erinevus tulemustes. Iga nädala kahel viimasel päeval tehtud testidest ilmnes, et osalejad said nii mälu kui ka reaktsioonikiirusega seotud ülesannetes paremaid tulemusi, kui nende silmad olid magamise ajal maskiga valguse eest kaitstud.