KAANELUGU | Kristjan Jõekalda: olen igasugu dieete pidanud, aga need ei vii mind mit-te ku-hu-gi!

Kristjan tõdeb, et inimesed elavad talle kaasa enda mõõdupuu järgi – „eestlased on ju üldjoontes ikkagi tublid“ –, ja mõistab, et teletööd peetakse stressirohkeks, sest pead tegema võrratu soorituse sadade tuhandete silmapaaride ees. Igaühele selline amet ei sobi. Põletaks läbi. „Aga no on teine asi, kui sul on nii suur edevuse level nagu mul. Siis on tähelepanu ainult positiivne. Andke ainult kätte, küll ma midagi teen! Mulle ei ole see stress, vaid…“ lõpetab ta lause hoopis põnevusest pakatavat nägu tehes. Kristjaniga on lahe rääkida, sest tänu ilmekale miimikale osaled nagu püstijalakomöödia etendusel, silmad naerust märjad...