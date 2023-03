TERVISEUUDIS | Ainevahetus kiiremaks istudes!? Jah, selleks on üks kaval harjutus

On võimalik istuda ja samal ajal oma ainevahetust kiirendades tervise eest hoolitseda. Selleks tuleb vaid liigutada lestlihast – põlvest kannani ulatuvat lihast sääres. Nimelt avastas Ameerika teadlane Marc Hamilton, et lestlihase rütmiline pinguldamine kiirendab lihaste ainevahetust tundideks, isegi kui samal ajal istuda. Tema sõnul paraneb nii vere glükoosisisalduse regulatsioon – mõju sellele on koguni tõhusam kui näiteks tavatreeninguga, kaalu langetades või vahelduvpaastu järgides.