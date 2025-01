Automaatmõtted – kutsumata külalised, mis söövad enesekindlust ja loovad masenduse nõiaringi. Kuidas neist vabaneda?

Negatiivsed automaatmõtted ilmuvad märkamatult ja kiiresti, et öelda sulle, kui saamatu tegelane sa oled. Ja sina usudki, sest tegu on su enda mõtetega. Eluterve on nende õigsuses siiski sügavalt kahelda. Kuidas sellised mõtted tekivad ja sind oma lõksu püüavad ning mida teha, et nende mõjust vabaneda?