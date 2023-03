Enneta kõrget vererõhku tervisliku toitumisega

Vahemere maade dieet

On leitud, et Vahemere maade dieet aitab vähendada südamehaiguste riski ja võib soodustada ka vererõhu alandamist . Vahemere dieeti iseloomustab rohke kala ja teiste mereandide tarbimine. Neid süüakse vähemalt kaks korda nädalas. Punast liha süüakse vähem kui meie kliimavöötmes elavatele inimestele harjumuspärane. Kala on rikas südamele kasulike oomega-3-rasvhapete poolest, samas kui rasvane liha sisaldab rohkelt oomega-6-rasvhappeid ja küllastunud rasvhappeid, mida seostatakse suurenenud südame-veresoonkonnahaiguste riskiga.

Vahemere dieedi juures on oluline ka tõsiasi, et kasutusel on palju maitsetaimi ja ürte, mis lubab oluliselt vähendada soolakogust toidus. Mida vähem soola, seda südamesõbralikum on toitumine.

Mikrobioomi roll südame tervise hoidmisel

Järjest enam leitakse tõendeid, et mikrobioomil on oluline roll inimese tervise tagamisel. Mikrobioom on kõigi inimkehas olevate mikroorganismide ökosüsteem. Mikrobioomiga seotud avastused on väga olulised – näiteks on kindlaks tehtud, et soolebakterid mõjutavad meie ainevahetust, immuunvastust ja isegi meeleolu. Nüüdseks on uuringutes leitud, on mikrobioomi koostis on seotud ka südame tervisega.