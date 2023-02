Kardioloog: noore inimese infarkti või äkksurma puhul on põhjust kahtlustada ka mõnd harva esinevat pärilikku haigust perekonnas

Ligikaudu 80 protsenti harvikhaigustest pärilikud. Geneetilist haigust tasub kahtlustada näiteks juhul, kui muidu tervislike eluviisidega patsiendil tekivad südamega probleemid ebatavaliselt varakult. Näiteks kui juba enne 40. eluaastaid areneb inimesel neerupuudulikkus või sekundaarne kõrgvererõhutõbi, aga kõrgenenud vererõhku peres enne esinenud pole. Või kui patsiendi peres on varem alla 40-aastastel esinenud infarkti või äkksurmasid – sel juhul tasuks lähisugulasi uurida rütmihäiretega kulgevate geneetiliste haiguste suhtes nagu Brugada sündroom jt. Kardioloogide jaoks on täna võtmeküsimus, kuidas avastada harvikhaigusi varem, juba enne, kui süda on saanud tõsiselt kahjustada.

Laste kardioloogidel on võtmeroll

Meil on olemas spetsiaalsed geenitestid ja ensüümuuringud, mis võimaldavad harvikhaigusi diagnoosida, kuid sellest hoolimata jõuavad patsiendid diagnoosini tihtipeale alles siis, kui on juba tekkinud tüsistused nagu insult, südamelihase infarkt või neerupuudulikkus. Teadaolevalt hakkab enamik harvikhaigustest südame tervist kahjustama aga juba varases eas, seega on nende avastamisel võtmeroll just laste kardioloogidel.

Esmane diagnostikavahend haiguste avastamisel on EKG, seejärel südame ultraheli ning sealt edasi juba magnetresonantstomograafia, millega saame veel täpsema pildi südame kohta. Need kolm on kuldstandard raskete südamehaiguste diagnoosimisel, ja nii Fabry tõve kui ka pulmonaalhüpertensiooni (kopsuvereringe rõhu tõus) puhul saab kahtlus sealt kinnituse. Südameuuringute kättesaadavaus Eestis on väga hea, aga tähtis on riskigrupil võimalikult noores eas neid uuringuid teha.