TARK ARST TASKUS | Missugused kevadised viirushaigused sel aastal murravad ja millal muutub olukord kriitiliseks?

Kui aga juba oled haigeks jäänud, siis kuidas toimida, et ei nakataks teisi? Alati on ka selliseid inimesi, kes täielikult ignoreerivad viirushaigusesse jäämist ja jätkavad ka haigena oma igapäevatoiminguid, kuni vähegi jaksavad. Mida see aga endaga kaasa toob?

Infektsioonikontrolli õde selgitab, millised on haige lapse puhul tunnused, et asi on kriitiline. Väga oluline on teada ka seda, milliste märkide ilmnemisel tuleks kutsuda kiirabi haigele lapsele ja milliste puhul täiskasvanule.