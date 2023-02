Eestis sureb vähi tõttu 11 inimest päevas. Uudsed geeniuuringud võimaldavad avastada haiguse varem ja veel ravitavas staadiumis

Vähiennetusest räägitakse ajakirjanduses, tänavareklaamides, sotsiaalmeedias, inimesi kutsutakse sõeluuringutele… Kuidas meil vähiga lood on?

Vähki haigestumise risk on Eesti inimestel suur – 75. eluaastaks haigestub vähki iga kolmas mees ja iga neljas naine. Iga päev saab vähidiagnoosi 24 ja vähi tõttu sureb 11 inimest. Need on tõsiseks tegevad numbrid. Kaugele arenenud kasvajaid suurel määral veel välja ravida ei suudeta, seetõttu on vähiga võitlemise võti haiguse tunduvalt laialdasem ja täpsem ennetus ning varajane avastamine. Näiteks terveneb rinnavähist 98 protsenti naistest, kellel avastatakse haigus varajases staadiumis. Paraku leitakse Eestis ainult pooltel juhtudel rinnavähk ajal, kui see on vaid rinnas...