Kuidas enesekindlamalt suhelda: sõnadel on suurem jõud, kui sa arvad. 12 lauset, mida vältida ja mida selle asemel öelda

Kui mitu korda oled sa pikkinud oma sõnumisse või meili sõna „lihtsalt“? Lihtsalt tahtsid teada anda, öelda, arvamust avaldada… See väike sõna aga pisendab seda, mis sul öelda on. Sa justkui vabandad, et julgesid inimest tülitada. Pole põhjust! Mõistagi on sel sõnal oma aeg ja koht, ent töises suhtluses pigem mitte...