Eneseületus: tuhat jooksupäeva järjest

Varahommikul, kui käes oli intervjuupäev, võitles Kairi pimedas toas teki all mõttega, kas tõusta ja minna abikaasaga jooksma kell kuus hommikul, kui väljas on pilkane pimedus, või magada kauem ja tõmmata tossud jalga kell kaheksa, kui hakkab valgeks minema. „Pime aeg on tõeline väljakutse, kuid tulin ikkagi püsti,“ naerab ta. „Varajane ärkamine tõmbab päeva käima.“