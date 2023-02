Tuul ja miinuskraadid võivad külmakahjustuse põhjustada juba poole tunniga. Mida teha, kui mõni kehaosa on tõsiselt külma saanud?

Peale talviselt madala temperatuuri võivad arsti sõnul soodustada kahjustuste teket ka tuul ja sademed, samuti alkoholi ja narkootikumide tarvitamine. „Levib arvamus, et alkohol soojendab meie keha, kuid tegelikult on efekt vastupidine. Nagu öeldud, on meie keha üks kaitsemehhanism madala temperatuuri korral ahendada veresooni, et hoida nii keha sisetemperatuuri. Alkohol aga takistab seda kaitsemehhanismi – veresooned hoopis laienevad, seega suureneb nahapinnale lähemale liikuva vere hulk, mis võib küll tekitada sooja tunde, kuid tegelikult soojakadu siis hoopis kiireneb. Sarnane toime on ka kofeiinil...