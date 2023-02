Kas teadsid, et laseroperatsioone tehakse mitmel erineval viisil?

Kindlasti on paljud kuulnud imelugusid laseroperatsioonidest – terve elu kehva nägemisega inimesed saavad justkui esimest korda nägijaks. Enam pole vaja kanda ebamugavaid prille või igal hommikul näppudega silmamunas surkida, et kontaktläätsed ette panna. Laseroperatsioone teostatakse aga mitmel erineval moel. Millised need on ja kuidas omavahel erinevad?