Kas sinagi kasutad suhetes passiivset agressiooni?

Passiiv-agressiivsus on psühholoogiliselt ebaküps viis väljendada oma vajadusi, soove, pahameelt jne. Negatiivseid tundeid ei väljendata otse, vaid kaudselt, vihjamisi, ümber nurga. Passiiv-agressiivne väljendusviis on justkui loor, mille taha peituda. Teed küll teo, kuid jätad võimaluse väita, et tegelikult sa nii ei mõelnud.