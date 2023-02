Myrakas: ajaks, kui mäepervele jõudsin, olin kukkunud sama palju kui kägu. Minu stiiliga olid suusad lausa üleliigsed

Üllar Priks on mees, keda passinime järgi kutsuvad vaid vanemad. Oma kamraadidele on ta alati olnud Myrakas. Kunagi kaalupõhiste saavutuste eest auga välja teenitud tiitel on mehele alles jäänud ka pärast mõnekümne kilo kaotamist. Praegu läbib Myrakas ka pikemaid distantse kui diivani juurest külmikuni, kuid muidu on oma hedonistliku eluvaate säilitanud.

FOTO: Aivar Kullamaa