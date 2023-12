TERVIS PLUSS TOP 2023 | „Teadsin, et midagi on väga valesti.“ Selliste sümptomitega magama minnes võib enam mitte ärgata

Veel kolm sammu tehtud. Seisukord ei paranenud üldse. Tunne oli täpselt sama – nagu oleks kolm tundi ennastunustavalt mõlema jäseme peal istunud. No nii suur mu ahter küll ei ole, et korraga nii kätt kui ka jalga lämmatab!

Kaks sammu lisaks. Kell oli üks, kuidagi väsinud oli olla. „Ehk on mingi tõrge ja paar sõõmu värsket õhku ja kopsutäis helesinist L&Mi teeb reset’i?“ Tegelikult juba teadsin, et see on idioodi mõte, aga suitsunälg oli suurem ja oli pisike, aga väga võimas lootus, et ehk läheb üle. Ehk ongi väsimus.