Mis haigus on endometrioos? „Nagu noahoobid alakõhus!“ Igakuise õuduse diagnoosini jõudmiseks kulus neli aastat

„Mina sain diagnoosi – endometrioos – neli aastat pärast teise lapse sündi, kuigi selle haigusega seotud põhimure olevat raskus lapsi saada,“ alustab Kairi (45) oma lugu. Järele mõeldes olid tal endometrioosile viitavad vaevused juba ammu enne diagnoosi. „Pärast esimese lapse sündi algasid mul hästi vererohked „päevad“, nii et sõna otseses mõttes pidin ämbrit all hoidma,“ meenutab ta. „Kasutasin kõige paksemat öösidet, mille peale panin omakorda veel lapsest üle jäänud mähkmeid, et verd läbi imbuma ei hakkaks.“ Paraku juhtus mitmel korral sedagi. Ükskord näiteks läks Kairi töö tarvis arhiivi ja kui ta istus ja materjali läbi vaatas, oli tunda, kuidas verd muudkui voolab… „Kui püsti tõusin, oligi pehmel istmel suur vereloik!“ meenutab Kairi toonast ehmatust. „Lükkasin tooli õudusega laua alla ja rohkem ma sinna minna ei julgenud.“ Kairi käis küll naistearsti juures, kus teda vaadati ultraheliga, aga tsüste ei leitud...