TERVISEUUDIS | Kuivatatud ploomide söömine aitab ära hoida luude hõrenemist. Kui palju neid sööma peaks?

Menopausi järel naise östrogeenide hulk väheneb, see toob aga kaasa oksüdatiivse stressi ja põletikulisuse suurenemise organismis. Kuivatatud ploomide söömine pidurdab neid protsesse ja aitab kaasa luude tugevuse hoidmisele. See on hea uudis naistele, kes soovivad vältida või vähendada medikamentide võtmist osteoporoosi vastu.