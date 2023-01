Kas pelgalt õiges järjekorras toitude söömine toetab tervist ja aitab vabaneda ülekilodest? „Jah!“ ütleb biokeemik Jessie Inchauspé

Jessie Inchauspé missioon on tippteaduse uusimate toitumisalaste avastuste sõnastamine lihtsateks igapäevaselt järgitavateks toitumispõhimõteteks, mis aitavad inimestel oma füüsilist ja vaimset tervist parandada. Raamatust saab teada, mis on glükoos ja mida tähendavad glükoosipiigid ehk kiired veresuhkrutaseme tõusud ja langused ning miks on glükoos oluline, aga samal ajal ka kahjulik. Siin on hulgaliselt häid toidunippe, kuidas glükoosikõverat tasasemaks muuta ning kehas toimuvate protsesside selgitamiseks on juures joonised ja kogemuslood. Protsesside ilmekaks selgitamiseks võrdleb ta inimese seedesüsteemi toimimist kraanikausi (magu) ja selle all oleva toruga (peensool).