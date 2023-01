TAI: 2023. aastal kutsutakse Eestis vähi sõeluuringutele ligi 200 000 naist ja meest. Kutse leiad oma digiloost

Rinnavähi sõeluuringule on käesoleval aastal kutsutud 90 401 naist, emakakaelavähi sõeluuringule 73 827 naist ja jämesoolevähi sõeluuringule 82 262 meest ja naist. Pea 54 000 inimest on saanud osalemiskutse mitmele nimetatud uuringule. Kõigile neile on vastav kutse-saatekiri juba patsiendiportaalis ootamas.