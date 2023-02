Pakuksin, et läbipõlemist on kogenud KÕIK, kel karjäär kulgeb suure pinge all püstloodis. Mõned isegi mitu korda, sest iga katsumus lendleb keskpõrandale seinaääre tolmurullide ootamatust pesast. Ultimatiivsete väljenditega nagu „kõik inimesed“ tasub üldiselt olla säästlik, aga siin jätaksin selle alles. Mitte et tühistada Kethi toimetuleku koormat, vaid elades kaasa. Kogemuse väärtus on, et edaspidi õpime kraadima. Kui temperatuur läheb liiga kõrgeks, siis teame, et nüüd tuleb midagi teistmoodi teha. Ajapikku õpime ka seda, mis täpselt aitab. „Kõige paremini õpidki siis, kui sind visatakse vette,“ tõdeb Kethi.