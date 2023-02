Toimetus soovitab

Minu katsed kollageeni võtma hakata pole seni õnnestunud – läheb meelest, pulbrid ei segune hästi vedelikuga ja maitse jätab soovida. Nüüd aga leidsin toote, mis sobib mu hommikurutiiniga ideaalselt – Boost Yourselfi kõrgema klassi kollageen kohvile kaarobi ehk jaanikaunajahuga. Lahustub kohvis nagu nalja ja lisab õrna imelise pähklimeki. Kunagi ei lähe meelest võtta, sest hommikukohv on mulle madala vererõhu tõttu vältimatu. Peale kollageeni on segus ka rohkelt vitamiine ja mineraalaineid. Olles seda tarbinud neli nädalat, kumavad mu palged ka pärast halvasti magatud ööd ja juuste väljalangemine on aegade väikseim. Veelgi enam – kuna jaanikaunajahu aitab tekitada täiskõhutunnet ja vähendada söögiisu, olen kahe nädalaga umbes kolm kilo alla võtnud, ilma et midagi selleks teinud oleks!