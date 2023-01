Alternatiiv perearstile – digitaalne terviseteenus Salu avas uksed Eesti turul. Kuutasu eest saab kiirelt esmatasandi arstiabi

Tavapäraselt diginomaadidele keskenduva tervishoiuidu teatel on igal soovijal nüüdsest võimalus Salu eestikeelsel lehel omale mugavalt konto luua ning vajaduse korral meditsiinipersonaliga oma terviseprobleeme kõrvaldama asuda.



Kotsjuba sõnul lahendatakse Saluga tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ajale jalgu jäämise probleemi. „Inimeste ootused kättesaadavusele, lihtsusele ja intuitiivsele kasutajakogemusele on viidud uute kõrgusteni - toit tuuakse kulleri või roboti poolt mõnekümne minutiga koduukseni, pangakonto saab avada veebis vaid minutitega, aga arstiabi saamiseks tuleb endiselt aeg kokku leppida ja reeglina ka füüsiliselt kuhugi kohale sõita. See ei peaks nii olema. Me tahame viia esmatasandi ehk kõige enam kasutatud arstiabi teenuse tasemele, mida inimesed on igapäevaselt harjunud saama muudes teenustes. Usume, et usaldusväärset ja kvaliteetset arstiabi tuleb pakkuda sama mugavalt ja lihtsalt kui teisi teenuseid, mis on saanud meie igapäevaelu osaks,“ lisas ta.



Salu fookuseks on pakkuda diginomaadidele perearsti alternatiivi. Taskukohane kuupakett sisaldab kiiret konsultatsiooni omakeelse arstiga, haiguslehe avamist, retseptiravimite pikendamist, saatekirjade väljastamist ja palju muud. Lisaks mugavale digitaalsele platvormile, kust kokkupuude arstiga alguse saab, pakub Salu ka erinevalt konkurentidest füüsilisi vastuvõtte ja analüüside ning proovide võtmise võimalust oma kliinikus.



2021. aasta sügisel asutatud Salu teenuseid on oma töötajatele soovitanud muuhulgas sellised tuntud ettevõtted nagu Bolt, Wise ja Yolo Group. Lisaks tehakse koostööd nii TalTech’i, Jobbatical’i, ReloEst’i, MoveMyTalent’i kui ka paljude teiste teada-tuntud organisatsioonidega.



Ettevõtte investorite hulka kuuluvad Krokodilli Kapital ning Skype’i, Wise’i, Pipedrive’i kui ka Glia taustaga investorid