Viha hävitab ennast ja suhet

Vihkamine on see, kui ise mürki võtad ja loodad, et vaenlane ära sureb, on öelnud dalai-laama. Kuidas jõutakse oma suhtes sellisesse punkti, kus armastuse asemel tuntakse viha, ja mida teha, et nii ei juhtuks, arutleb psühholoog Anneli Salk.