Kas närvivalu tuleb ära kannatada?

Tartlanna Kersti (58) on oma hammaste eest kogu elu eeskujulikult hoolitsenud. Kui ta tundis hambavalu, kihutas ta kohe tuttava hambaarsti juurde, et see probleemi lahendaks. Suur oli tema üllatus, kui hambaarst teatas, et Kersti hammastega on kõik hästi ja valu põhjustab tõenäoliselt hoopis kolmiknärv. „Kuulsin esimest korda, et midagi sellist võib üldse olla, ja üllatusin, kui hambaarst selgitas, et inimesed kipuvadki kolmiknärvi- ja hambavalu kergesti segamini ajama,“ räägib Kersti.