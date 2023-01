KÜSIMUS EKSPERDILE | Mida teha, kui inimene on toidu kurku tõmmanud ja lämbumas ehk kuidas õigesti Heimlichi võtet teha?

Kui toit või mõni muu võõrkeha satub hingamisteedesse, võib see põhjustada lämbuse ehk asfüksia, mille tunnusmärgid on ebaregulaarne kramplik kõõksuv hingamine või hingetus, naha ja limaskestade tõmbumine sinkjashalliks, nõrkus. Selles olukorras on esmaabiks Heimlichi võte ehk jõulised tõmbed vahelihase alt suunaga taha ja üles. Selleks haara inimesest selja tagant ümbert kinni, asetades oma käed ta ülakõhule naba kohale, ja avalda korduvalt jõulist survet ülespoole ja enda suunas, nii et kõhuõõnesisene rõhk tõuseb, vahelihas liigub kõrgemale ja paiskab õhu kopsudest välja. Selliselt loome nii-öelda kunstliku köha, mille mõte on lükata toiduosis või muu võõrkeha kopsudest väljapaiskuva õhu jõul hingamisteedest välja.