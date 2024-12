ESMAABI | Mida teha, kui inimene on toidu kurku tõmmanud ja lämbub? Nii teed õigesti Heimlichi võtet

Selleks haara inimesest selja tagant ümbert kinni, asetades oma käed ta ülakõhule naba kohale, ning avalda korduvalt jõulist survet ülespoole ja enda suunas, nii et kõhuõõnesisene rõhk tõuseb, vahelihas liigub kõrgemale ja paiskab õhu kopsudest välja. Selliselt loome nii-öelda kunstliku köha, mille mõte on lükata toiduosis või muu võõrkeha kopsudest väljapaiskuva õhu jõul hingamisteedest välja.

Rasedatel, tüsedatel või teadvuseta inimestel tuleb Heimlichi võtte asemel rakendada rindkere kompressioone. Enne Heimlichi võtet on vaja veenduda, et inimene ei suuda võõrkeha iseseisvalt või seljale koputamise järel välja köhida. Võtet rakendades väldi liiga tugevat survet kõhule, et mitte vigastada roideid või siseelundeid. Kõik, kellel on Heimlichi võtet vaja läinud, võiksid pärast hingamise normaliseerumist EMOsse järelkontrolli pöörduda.