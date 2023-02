Vähki saaks vältida, kui tead oma riski

Dr Padrik on töötanud onkoloogina 30 aastat, lisaks uurinud aastaid, kuidas geeniinfo abil vähkkasvajaid ennetada. Viis aastat tagasi asutatud tervisetehnoloogia ettevõte Antegenes, mida Padrik juhib, on loonud vähiriski hindamiseks uudse tehnoloogiaga geenitestid. Need võimaldavad hinnata polügeenseid ehk paljude geenimuutuste mõjutatud riske, mis toob teadlase sõnul vähiennetusse läbimurde ja võimaldab avastada haigust õigeaegselt – staadiumis, kui sellest saab terveks ravida. „Inimkond suutis sagedaste surmapõhjustena elimineerida tõsised nakkushaigused, nagu katk, tuberkuloos või rõuged. Täpselt sama on võimalik täppisennetusega saavutada ka levinumate vähitüüpidega,“ sõnab dr Padrik.