Kõhukinnisuse valusad viljad

Kahe lapse ema Helga (64) koges pärasooles sügelust, valu ja veritsemist juba oma esimese raseduse teises pooles. „Arst rääkis, et see on osalt paratamatu, sest hemorroide põhjustab raseduse ajal kombinatsioon suurenenud verevoolust vaagna veresoontes, üha suuremast pärasoolele suruvast raskusest ja kõhukinnisusest,“ meenutab naine. „Teise sünnituse järel mu vaevused süvenesid, sest lapsed olid suure peaga ja mõlema ilmaletoomine kulges vaevaliselt.“