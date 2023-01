KAANELUGU | Eva Koldits: see tõmbabki kõige sügavamale mülkasse, kui hakkad ise endale hinnanguid andma

Aasta lõpp on vabakutselise näitlejanna ja lavastaja elus nii kiire, et peame oma kohtumise intervjuuks lükkama viimasele võimalikule hetkele, mis üldse veel vaba. Praegu on Eva sõnul huvitav aeg. „Just huvitav, mitte keeruline. Tuleb niimoodi mõelda, et mitte peast segi minna.“ Ta on õppinud olukordi ümber sõnastades neid endale soodsamaks pöörama. Väline rahu, mis Evast praegu kiirgab, on naise sõnul aga täiesti petlik. Ta hakkab lausa suure häälega naerma: „Küll on tore, et välja ei paista! Olen käinud poolteist aastat teraapias.“