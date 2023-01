TARK ARST TASKUS | Erakorralise meditsiini ekspert: uusaastalubaduste tuules hoogsalt sporti tegema hakates võib ka elustamislauale sattuda

Delfi uue saatesarja „Tark arst taskus“ esimeses saates on luubi all järsu elustiilimuutusega kaasnevad ohud. Räägime sellest Lääne-Tallinna Keskhaigla meedikutega, kelleks on kiirabisüsteemis pikaajalise töötamise kogemusega Lääne-Tallinna Keskhaigla juht ja erakorralise meditsiini arst Arkadi Popov ning Nakkuskliiniku õendusjuht ja elustamiskoolituste instruktor Ivar Käsper. Kuuleme, milliseid iseloomulikke juhtumeid on arstide praktikas ette tulnud, ja saame teada, kas on tegevusi, mille puhul on liiga suure hooga alustamisel oht terviseriski näol eriti suur. Räägime ka sellest, kuidas üldse aru saada, et treenides on lausa eluohtlikult üle pingutatud.