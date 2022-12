Eksperiment: Tiina Kruus proovis ära ülimoodsa tilgutiravi, mis lubab nii noorendada kui tervist parandada. Kuidas mõjus?

Viimastel aastatel on loodud ka mitmeid meditsiinikliinikuid, mis selles lahkelt abi pakuvad. Näiteks Happy Aging, mis on nüüdseks Tallinnas tegutsenud aasta, on keskendunud teaduspõhisele ennetusmeditsiinile. Kõlab paljutõotavalt, kui silmas pidada sõnu teaduspõhine ja ennetav – kes siis ei teaks, et ebameeldivaid ilminguid mis tahes valdkonnas on targem ära hoida kui nende tagajärgedega maadelda. Teaduspõhisus kõlab aga tänapäeva maailmas, kus peale pressib ka lugematu hulk uhuu-meetodeid, usaldusväärse ja julgustavana.