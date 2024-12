Oled üksildane ja tahad leida uusi sõpru? Terapeut annab nõu ja selgitab, mis mõjutab sõprussuhete loomise võimet

Vanasõnas öeldu on täiesti õige – kui oled ise sõbralik ja lahke, siis on üsna ebatõenäoline, et jääd üksi. Seda kinnitab ka Tallinnas elav Lia (71), kellel on terve trobikond sõbrannasid (suurem osa temast mitu aastakümmet nooremad) ja kellele neid ka järjest juurde tekib. Lia pole aga sugugi alati olnud selline kuldsuhtleja. „Mul ei olnudki lapsepõlves sõpru. Lasteaias ma ei käinud, teisi lapsi ümberringi polnud. Kasvasin üles raamatuid lugedes ja klaverit mängides,“ räägib ta. Ka Valgamaalt Tallinna kooli tulles olukord ei muutunud – pealinna tüdrukud ei võtnud oma „maakast“ uut klassiõde lihtsalt omaks, ja nii jäigi. „Hoidsin omaette, kellegagi eriti ei rääkinud. Elu jooksul on see aga täielikult muutunud.“ Lial on sõpru üle kogu Eesti. Suhtlus nendega on alguse saanud kõige erinevamates olukordades...