Hea söögi ja joogi nautimine on üks elu osa, kui aga üle pingutada, võib tagajärjeks olla kohutav enesetunne. Pohmelust võib võrrelda võõrutusnähtude kergema vormiga. Teeme selgeks kuidas see tekib, milline on mõju organismile, mida vältida ja kuidas halba enesetunnet leevendada, kui oled ikkagi söögi-joogiga liiale läinud.