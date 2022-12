„Magades säilitab inimene nooruse.“ Unearst räägib kella keeramisest, kronotüübist, süvaunest ja unerohtudest

Pindmist und on uneajast keskmiselt 60 protsenti, sügavat und 20 protsenti ja unenägude und 20 protsenti. Kõik need uneosad on vajalikud.

Tänapäevane kiire ja stressirohke elutempo on uneaega lühendanud – teadlased arvavad, et koguni 35 protsenti täisealistest magab alla kuue tunni ööpäevas. Dr Veldi sõnul põhjustab aga uneajal töötamine mõne aja möödumisel kroonilisi tervisehädasid ja täisväärtuslik uni ei ole enam saavutatav ka siis, kui magamiseks on aega. „Magamine on eluks sama vajalik nagu söömine ja joomine, sest uneajal organism taastab ennast,“ on kogenud uneuurija kindel sõnum.