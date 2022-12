Terviseeksperdid: gripivaktsiiniks pole veel hilja, nakatumiste tipp on alles ees! Sümptomite tekkimisel tee kohe gripi- ja covidi kiirtest

„Sportlik eluviis, hea D-vitamiini tase ja piisavalt C-vitamiini toidusedelis on kindlasti faktorid, mis aitavad vähendada võimalust haigestuda hooajalistesse ülemiste hingamisteede haigustesse. Gripi puhul annab veel suurema kindluse vaktsineerimine,“ soovitas dr Karmen Vilde. „Gripi vastu võib vaktsineerida kogu hooaja vältel, kuid kõige kindlama kaitse annab vaktsineerimine enne haigestumise kõrgperioodi, kuna immuunsus kujuneb välja kahe nädala jooksul peale vaktsineerimist. Parim aeg vaktsineerimiseks on tavaliselt oktoobrist detsembrini, kui gripihooaeg pole veel alanud. Tänavusel aastal on see siiski juba nüüd täies jõus. Kui riskirühma kuuluvad inimesed veel vaktsineerima pole jõudnud, tasub eriti just neil ikkagi seda võimalikult kohe teha, kuna hooaja tipp on alles ees.“

Sikk rääkis, et kuigi tavapäraselt algab gripp äkiliselt, kõrge palaviku ja lihasvaluga, siis on sel gripihooajal tulnud ette ka seda, et gripp hiilib ligi vaikselt ning esmasteks sümptomiteks on vaid väike kehatemperatuuri tõus ja kurguvalu. „See, et mõned meist gripi kergemalt põevad, ei anna kahjuks kindlust, et ka meie lähedased, eriti vanemaealised, põevad seda sama kergelt,“ tõdes farmatseut. Ta rõhutas, et gripp ei ole lihtsalt tavaline külmetushaigus, vaid gripi tüsistused on tihti hullemadki kui paljukardetud Covid-19 puhul. Gripp võib tekitada tõsiseid tüsistusi nagu kopsupõletik, neeruvaagnapõletik, krooniliste haiguste ägenemine jm. Sikk nentis, et kuigi gripi vastu on olemas ka ravimid, on parim ennetus siiski vaktsineerimine.

Farmatseudi sõnul on väga tervitatav, et inimeste huvi Covid-19 ja gripitestide vastu on suur - enne pidusid ja suuremaid kogunemisi aitab kiirtestimine kindlasti kaasa haiguse leviku pidurdamisele. „Kindlasti tasub enne lähedastega ühise jõululaua taha istumist ka väiksemate sümptomite korral teha kolmiktest, et olla kindel, et külla minnes ei viida kaasa ka ebameeldivat viirust.“

Vilde sõnul tasub sümptomite tekkimisel - palavik, kurguvalu – püsida kodus ning teha ka kiirtest, et haigust efektiivsemalt ravida. „A-gripp, mis praegu laialt levib, on oluline tuvastada sümptomite tekkest enne 48 tunni möödumist, sest siis on võimalik kasutusele võtta retseptiravim, mis väga hästi aitab võidelda just A-gripiga ja oluliselt kiirendab paranemist,“ märkis Vilde.

„A-gripi puhul kasutatakse retseptiravimit, mille toimeaineks on oseltamiviir, mis pärsib viirusrakkude paljunemist organismis. Oluline on raviga alustada kahe päeva jooksul pärast esimeste haigusnähtude ilmnemist,“ ütles Sikk. Ta lisas, et selle aasta novembris müüdi suisa 50 korda sama palju gripi retseptiravimeid kui eelmise aasta novembris.

„See näitab taas, et sel aastal on tegemist erakordse gripilainega ning ilmselt jätkub see ka uue aasta alguses,“ rõhutas ka Sikk. Ta lisas, et kõik soovijad saavad ennast nii gripi kui Covid-19 vastu vaktsineerida valitud Südameapteekides üle Eesti. Gripi vastu saavad end tasuta vaktsineerida 60+ vanuses inimesed ja lapsed vanuses 6 kuud kuni 7 aastat. Covid-19 vastu vaktsineerimine on kõigile tasuta. Vaktsineerimispunktide kohta saab täpsemat infot vaadata Südameapteegi kodulehelt.

Kuidas haiguse kulgu leevendada

„Viirushaiguste puhul on ravi sümptomaatiline ning suunatud eelkõige haige vaevuste leevendamisele,“ selgitas Vilde. Tema soovitab haigestumise puhul tarbida rohkelt vedelikku ja võtta C-vitamiini. Üle 38-kraadise palaviku puhul kasutada paratsetamooli 500 mg 1-2 tabletti 6 tunnise vahega ja kui palavik ei alane, siis vastunäidustustuste puudumisel (nagu näiteks väljendunud neerupuudulikkus, gastriit või haavandtõbi) võib lisaks kasutada ka ibuprofeeni 400 mg 1 tablett iga 8 tunni tagant.

Südameapteegi farmatseut rääkis, et kuigi Euroopat on tabanud hoogsa viiruslaine tõttu on tekkinud tarneraskused lastele mõeldud palavikualandajatga, siis paanikaks siiski põhjust pole.

„Apteekrite abiga leitakse üldjuhul igale puuduvale ravimile alternatiiv ning kõik pisikesed ja suured patsiendid saavad ilusti ravitud. Kuniks siirupeid ei ole, saab lastel palavikku ja valu leevendada paratsetamooli sisaldavate suposiitidega. Lapsed, kes oskavad juba tabletti neelata ning kaaluvad rohkem kui 17 kg, saavad kasutada paratsetamooli tablette. Õige annuse ning maksimaalse ööpäevase võtmisega aitab juba apteegis apteeker. Nii on kindel, et annus saab täpne ning vastavalt konkreetsele lapsele. Nii sobivad ka ibuprofeeni tabletid võtmiseks lastele, kes kaaluvad rohkem kui 20kg ning oskavad neelata. Siingi tuleb eelnevalt apteekriga konsulteerida, et annus saaks vastavalt lapse kaalule kindlasti paika,“ selgitab Sikk.

Ravimite saadavust apteekides saab kontrollida www.raviminfo.ee ja http://apteegiinfo.ee/info. Sisestades otsingusse soovitud ravimi nime, leiate kodule lähima apteegi, kus toode müügil on. Kui ravimit tõesti kuskilt saada ei ole, siis ravimite tarneraskuste kohta leiab värskeima info Ravimiameti kodulehelt.

Südameapteegi farmatseut tõdes, et hoolimata sellest, et ajutiselt võib tekkida mõne ravimi puudus, on oluline meeles pidada, et kindlasti ei tasu ravimeid koju asjatult ja üleliia varuda. „Oluline on jälgida ka koju varutud ravimite säilivusaega ning peale pakendil näidatud kuupäeva neid mitte tarbida. Haigusnähtude korral pidage nõu oma perearstiga, koduapteegi apteekriga või helistage perearsti nõuandeliinil 1220,“ soovitas Sikk.