Toimetus soovitab

Hommikusöök söö ise, lõunasööki jaga sõbraga… Tervislikuma menüü ja väiksema kehakaalu nipid on aasta alguses kuum teema. Et mul pole olnud kunagi vajadust dieeti pidada, julgen soovitada nõksu, mis aitas isegi koroonaaja ühegi lisakilota üle elada. See on külluslik ja kogu päevaks kasulikuga varustav hommikusöök – puder nagu tervisepomm. Lugesin kord kokku suisa 20 komponenti: „seitsmeosaline“ seemnete-pähklite-mandlite segu; kaerahelbepuder, mis saanud keetmise lõpus seltsiliseks külmutatud mustad sõstrad, mustikad, astelpajumarjad, jõhvikad; hapukuse leevenduseks purustatud banaan; pudru peal puuviljasalat õunast, pirnist, apelsinist, viinamarjadest; otsas törts maitsestamata jogurtit; üle kõige lusikatäis jahvatatud linaseemneid ja kookoshelbeid. Hommikusöök, mis tekitab sõltuvust, lükkab lõunasöögiaja mitu tundi hilisemaks ja lubab õhtusöögi südamerahuga vaenlasele jätta.