„Kõik kokkulepped, mis kunagi ammu sõlmitud, on vaja just nüüd ära teha. Pean isegi oma mehega rääkimiseks panema kalendrisse aja,“ muigab Eva ja juhatab mind Sakala keskuse suurde saali, kus on äsja lõppenud veebruari algul lavale tuleva muusikaetenduse „Elajannad“ proov.