KOLUMN | Sass Henno selgitab, miks on tähtis oma mälestusi kirja panna. Ja selleks ei pea sul olema erilist kirjanikuannet!

“Sinu isiklik pluss” on kirjanik Sass Henno inspiratsioonipäevik meis kõigis peituvatest märkamatutest supervõimetest.

„Sina ise oledki üks paras kingitus,“ ühmas ta vastuseks ja eemaldus kiiresti, kui märkas, et ma neid uudishimulikult pealt kuulan. Kumbki ei teadnud, et üsna varsti on nad osa legendaarsest Tervis Plussi aastalõpukolumnist.