KUULA | Tasakaal: ho-ho-ho, kauneid pühi!

Tervis Plussi inspiratsioonisaates TASAKAAL on seekord külas ei keegi muu kui MAAILMA KÕIGE KALLIM JÕULUMEES! Selline on jõuluvana, kes tänu oma abilistele hoiab end kursis meie käekäiguga terve aasta vältel ning tal on aega, et tulla ja olla, rääkida oma lugu ja jagada soojust. Meil on tohutult vedanud, et ta olemas on! Tasakaalu juhib mitmekülgne häälementor, laulja ja kolme lapse ema Ithaka Maria Pruuli.