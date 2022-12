KÜSIMUS EKSPERDILE | Kui kaua pärast antibiootikumikuuri tuleb võtta probiootikume?

Peale probiootikumide saab seedetrakti mikrofloorat turgutada ka hapendatud toiduainete tarbimisega. Bakteriaalse juuretise abil tehtud hapupiimatooted on hea viis soolestiku mikrofloorale häid baktereid juurde anda, kuid bioloogilise mitmekesisuse mõttes ei suuda need palju lisada, sest iga toode sisaldab üht bakteritüve. Seepärast on probiootikumid mitmekesisuse tagamisel olulised abimehed.

Tõsi, ka probiootikumidega ei saavuta me soolestikus antibiootikumide tarvitamise eelset tulemust. Küll aga on probiootikumide abil võimalik leida uus tasakaal, kus head bakterid on ülekaalus. Ilma probiootikumideta aja jooksul mikrofloora tasakaal mõningal määral küll taastub, kuid bakterite mitmekesisus on seal sageli üsna vilets.