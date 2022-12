„Ma ei oska juba aastaid naerda.“

Viimased 14 aastat on Vilma olnud lauspime. Ei näe valgust ega varje, ei erista pimedust valgusest, ei tea, kas on öö või päev. Kui Vilmale külla minna ja küsida, kuidas läheb, vastab ta alati ühtmoodi: pimedus, üksindus, haigus… Aga heatahtlikkus ja huvi elu vastu on elupõlisel Rapla naisel säilinud.