„Laulupeole ja jaanitulele mu kaasa ei tule!“

Kaheksa aastat tagasi kohtas Hille (38) prantslast Borisi. Nüüdseks on paar abielus, kasvatab ühist last ja ka Hille poega varasemast suhtest. Kodu on neil Tallinnas. Hille tõdeb, et kõige suurem erinevus nende arusaamades on Borisi seisukoht, et lastega tegelemine on täielikult naise rida. „Prantsuse kultuuris on see tavapärane. Mu abikaasa ema ei käinud samuti tööl, vaid tegeles lastega. Kogu kodune elu on tüüpiliselt naiste rida ja mehed tegutsevad väljaspool kodu,“ räägib ta. „Näiteks on minu otsustada, kuhu kooli või lasteaeda lapsed panna, kes on nende perearst. Väga tüütu tegelikult, sest ega mulle meeldi olla ainuotsustaja.“