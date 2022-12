Kümme asja, mida teha, et sinu uue aasta lubadused täituksid

LEIA AEG Esimene samm on planeerida endale igal kuul kindel aeg, mil maha istuda, et mõelda läbi, millist elu tahad elada ja milliseid samme selle suunas astuda saad. Võta kalender ette ning pane aasta lõpuni igaks kuuks kirja, mis päeval ja kellaajal võtad selle hetke iseenda, oma unistuste ja elustiili kujundamise jaoks.

SEA AASTA EESMÄRGID Kõigepealt pane kirja oma aasta eesmärgid, kuhu tahad järgmiseks detsembriks jõuda. Kindlasti kirjuta need paberile välja, sest uuringud on näidanud, et siis on 40% suurem tõenäosus, et me hakkame päriselt tegutsema.

VALI KONKREETSED SAMMUD Kui aasta eesmärgid on kirjas, siis jaga need väikesteks sammudeks ehk pane iga kuu alguses kirja iga eesmärgi suunal kaks väga praktilist sammu, mille sellel kuul ära teed. Kui sinu aasta eesmärk on olla detsembriks füüsiliselt heas vormis või joosta maraton, siis mis on need sammud, mida sa saaksid teha jaanuaris. Jaanuarikuu kaheks sammuks võib olla spordiklubiga liitumine ja oma toitumise jälgimine.

PLANEERI Kuu alguses pane need praktilised sammud kirja kalendrisse, mida igapäevaselt kasutad. Näiteks 5. jaanuaril täidad spordiklubi liitumistaotluse. Kui kõiki samme on keeruline kohe kuu alguses ajastada, siis tee seda nädala lõikes. Võta näiteks iga pühapäev oma kuu praktilised sammud ette ja ajasta tulevaks nädalaks.

OLE JULGE JA ASTU MUGAVUSTSOONIST VÄLJA Sea endale eesmärke, mille nimel pead päriselt pingutama. Suure eesmärgini jõudmine ei peagi lihtne olema, aga kui sa ei proovi ja vaeva ei näe, siis ei juhtu mitte midagi!

OLE REALISTLIK Planeeri ikka reaalseid asju – on näiteks selge, et ühe kuuga ei ole võimalik alla võtta 20 kg, aga 4 kg on. Kui tegutsed selle eesmärgi nimel iga kuu, siis ongi 20 kilo läinud.

OLE ENDA VASTU LEEBE Meil kõigil tuleb ette raskeid hetki ning kiireid ja stressirohkeid aegu, kus me ei jõua kõiki eesmärke täita ja samme ideaalselt ära teha. Seega ole enda vastu leebe isegi siis, kui ei suuda oma plaani 100% täita või libastud. Kui näiteks seadsid endale eesmärgiks magada iga öö 8 tundi, aga mõni öö jäi ikka lühemaks, siis ära alla anna. Mõtle, miks see plaan ei täitunud ja mida ette võtta, et unerežiimi parandada.

TÄHISTA VÄIKSEID VÕITE Tähista iga väikest sammu, mis on aidanud sul oma eesmärgile lähemale liikuda. Tihti on palju olulisem just teekond ja järjepidev edasiliikumine!

ARENGUPARTNER Leia endale inimene, kellega koos aasta eesmärke seada, et saaksite sellel teel üksteisele toeks olla ning oma rõõme ja muresid jagada.